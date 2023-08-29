أمن الدّولة في النبطيّة توقف مراهقةً وأخاها يسرقان المحالّ التجاريّة

بعد ظهور فيديو عبر صفحة "وينيّي الدّولة" عن سرقة مراهقة سوريّة وأخيها لبعض الأشياء من المحالّ التجاريّة في النبطيّة، وبعد الرصد والاستقصاءات، أوقفت دوريّة من أمن الدّولة – مديريّة النبطيّة الإقليميّة، المراهقة وأخاها، وبعد تفتيش منزلهما، عُثِرَ فيه على مسروقاتٍ مختلفة قاما بتخبئتها سابقاً. يجري التحقيق معهما تحت إشراف القضاء.