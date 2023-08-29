ورشة عمل حول "المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام" برعاية قائد الجيش

اقامت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه ورشة عمل حول "المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام" برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون.

ممثل قائد الجيش العميد جهاد البشعلاني شدد على اهمية موضوع المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام وتأثيره في جميع الاشخاص المرتبطين بمجال التخلص من الالغام والمخلفات الحربية المتفجرة لافتا الى ان هدف ورشة العمل هذه وضع مسودة اطار قانوني قد يشكل حجر اساس للمشاركين في النشاطات المنفذة ضمن الاعمال المتعلقة بالالغام.