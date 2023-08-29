وكيل سلامة تقدم بدعوى مخاصمة الدولة.. فماذا في التفاصيل؟

تقدّم وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بدعوى مخاصمة الدولة على اعمال الهيئات التي تناوبت على النظر بملف سلامة، ورفعت الهيئة الاتهامية يدها عن الملف.