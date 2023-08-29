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تعاني من مرض التوحد وغادرت منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
امن وقضاء
2023-08-29 | 07:59
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تعاني من مرض التوحد وغادرت منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المدعوّة روان عبد الحميد الخلف (مواليد عام 2004، سورية).
وغادرت روان عبد الحميد الخلف، بتاريخ 27-08-2023 منزلها الكائن في محلة خلدة، ولم تَعُد لغاية تاريخه، علما أنّها تعاني من مرض التوحّد.
وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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