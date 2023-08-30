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تدابير سير ومنع مرور في الجناح غداً تزامنا مع المهرجان الخطابي بمناسبة ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه

امن وقضاء
2023-08-30 | 10:00
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تدابير سير ومنع مرور في الجناح غداً تزامنا مع المهرجان الخطابي بمناسبة ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه
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تدابير سير ومنع مرور في الجناح غداً تزامنا مع المهرجان الخطابي بمناسبة ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه

بمناسبة الذكرى الـخامسة والأربعين لاختفاء الإمام موسى الصّدر ورفيقيه، سيُقام مهرجان خطابي عند السّاعة 18:00 من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس 31-8-2023، في السّاحة المقابلة لتلفزيون "NBN" - الجناح.

لذلك، سيتم اعتبارا من السّاعة 13:00 من التاريخ المذكور، اتّخاذ تدابير السّير التّاليّة:

منع المرور ابتداءً من تقاطع كرامي / سلام، وتقاطع الأونيسكو / سلام، وتحويله باتجاه تقاطع الراشدين / كورنيش المزرعة.
منع المرور على جميع المفارق المؤدّية إلى شارع فخر الدين من تقاطع كرامي / سلام وصولاً إلى "مستديرة بن زايد".
تحويل السيّر عند مستديرة بن زايد، ومنع المرور باتجاه فندق "سمرلاند".
تحويل السّير القادم من وطى المصيطبة / محطة العجوز باتجاه تقاطع الراشدين / سلام.
تحويل السّير ابتداءً من مستديرة وزارة التربية باتجاه تقاطع الراشدين / سلام.
تحويل السّير ابتداءً من جادّة ديغول باتجاه نفق صائب سلام، ومنع المرور باتجاه الرملة البيضاء وتقاطع الكرامي / سلام.
تحويل السّير ابتداءً من تقاطع غانا / الأسد باتجاه طريق المطار، ومنع المرور باتجاه الـ "BHV".
إزالة السيّارات ومنع وقوفها على جانبي شارع فخر الدين.
عزل "نفق الماريوت".

وطلبت القوى الامنية من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 

أخبار لبنان

امن وقضاء

الذكرى الـخامسة والأربعين لاختفاء الإمام موسى الصّدر

تدابير سير

القوى الامنية

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