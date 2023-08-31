معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..

طرأت تعديلات على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل، التي ستناقش في جلسة المجلس عند الساعة الخامسة بتوقيت بيروت.



وأعادت التعديلات التأكيد على حرية تنقل القوات الدولية وفقا لاتفاقية الصوفا، لكنها أضافت السماح للقوات الدولية بالقيام بدوريات غير معلنة كما انها شطبت عبارة أطراف بلدة الماري، مشروع المسودة في نصه غير النهائي سيطرح على التصويت اما مباشرة واما عبر طلب تعديلات شفهية وتقول المعلومات أن الامارات قد تطرحه في بداية الجلسة، بحسب معلومات للـLBCI.