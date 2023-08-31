هوكستين من المطار: التنقيب بداية لاستثمارات وفرص عمل

اكد الموفد الاميركي آموس هوكستين من المطار قبيل مغادرته لبنان، أنه "دائما إيجابي في ما خص لبنان وملفاته الداخلية، والتنقيب هو بداية لاستثمارات ولفرص عمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية".



واضاف: "أتيت لأستمع وافهم وادرك المزيد لما نحن بحاجة اليه من اجل ترسيم الحدود البرية".

