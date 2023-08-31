قوى الأمن: عناصر حاجز ضهر البيدر توقف شخصًا لحيازته كمية من المخدرات

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة



البلاغ التالي:



بتاريخ 27-8-2023، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك بيروت – البقاع، المدعو:



و. ف. (مواليد عام 1996، لبناني)

وذلك على متن سيارة رباعية الدفع نوع "نيسان".



وبتفتيشه والمركبة الآلية، تم ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف، /15/ حبة مختلفة الأحجام نوع "XTC"، /3/ دفاتر ورق لف.



أودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.