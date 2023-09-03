مجموعة من الأشخاص تنظم لعبة تكساس بوكر الممنوعة فوقعوا في قبضة مكتب مكافحة القمار

بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة القمار في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أشخاص بتنظيم لعبة "تكساس بوكر" الممنوعة، داخل مكتب في محلّة جلّ الدّيب، داهمت قوّة من المكتب المذكور المكان، حيث أوقفت المدعو (م .ع.) وعدد من الزبائن بالجرم المشهود.



وضبطت أدوات الجرم ومبلغ /50/ ألف دولار أميركي وخُتم المكتب بالشّمع الأحمر.