سليم اطلع من قائد الجيش على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني: الجيش يبقى الضامن للأمن والإستقرار

اطلع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم من قائد الجيش العماد جوزاف عون على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد.



وكان أيضا بحث في المهام التي تقوم بها وحدات الجيش في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي للنازحين السوريين الى الأراضي اللبنانية.



وجرى الحديث عن دور الجيش في قطاع جنوب الليطاني في ارساء الاستقرار والطمأنينة في المنطقة.



وكان تأكيد على أن الجيش يبقى المؤسسة الضامنة للأمن والإستقرار بفضل تضحيات العسكريين وتفانيهم المستمر ذودا عن الوطن.