هيئة ادارة السير: لن نتمكن من انجاز معاملات تسجيل السيارات والاليات خلال هذا الاسبوع

أعلنت هئية ادارة السير - مصلحة تسجيل السيارات انه وبسبب تطبيق آليات القرار رقم ١٣ تاريخ ١٤/٤/٠٢٢ الصادر عن مجلس الوزراء وقرار ديوان المحاسبه رقم ١٧/٢٠٢٣ تاريخ٣١/٨/٢٠٢٣ لن تتمكن من انجاز معاملات تسجيل السيارات والاليات خلال هذا الاسبوع على ان يستأنف العمل الاسبوع المقبل بشكل كامل.



واشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمواطنين انجاز المعاملات التاليه في كل الاقسام الدكوانه زحله صيدا النبطيه طرابلس وهي افادة سوق للخارج، دفع الميكانيك ، وانقاض الاليات والسيارات.