هيئة العمل الفلسطيني المشترك: تكليف القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة بالقيام بالواجب الموكل اليها فيما يختص بالجرائم الاخيرة

قررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك تكليف القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة المعززة من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية، بالقيام بالواجب الموكل اليها فيما يختص بارتكاب الجرائم الاخيرة التي شهدها المخيم، وبما يحفظ الامن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني، بحسب بيان صادر عن الهيئة.



وبسحب البيان، فقد جاء ذلك استكمالاً للقاءات والاجتماعات التي عقدتها هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، والتي شارك في جزء منها ممثلون عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها السياسية والعسكرية والامنية وممثلون عن عدد من الاحزاب اللبنانية، وبعد ان انقضت المهلة التي اعطيت لتسليم المشتبه بهم واستنفذت كافة الوسائل من قبل اللجنة المكلفة بالتواصل والحوار مع المشتبه بهم بعملية اغتيال قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء الشهيد ابو اشرف العرموشي ورفاقه واغتيال عبد الرحمن فرهود، عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعاً اليوم الثلاثاء في 5 ايلول 2023 في مقر سفارة دولة فلسطين في لبنان.