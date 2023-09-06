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وزير الدفاع التقى السفير الفرنسي وتأكيد على استمرار دعم فرنسا للبنان وتناول العلاقات الثنائية مع السفير الهندي
امن وقضاء
2023-09-06 | 06:48
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وزير الدفاع التقى السفير الفرنسي وتأكيد على استمرار دعم فرنسا للبنان وتناول العلاقات الثنائية مع السفير الهندي
بحث وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، مع القائم بالاعمال في السفارة الفرنسية لدى لبنان السفير هيرفي ماغرو في زيارة بروتوكولية يرافقه الملحق العسكري العقيد غريغوري ميدينا، في العلاقات اللبنانية- الفرنسية من جوانبها كافة.
وأكد السفير الفرنسي أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يولي الملف اللبناني أهمية خاصة مشددا على استمرار الدعم الفرنسي للبنان والحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.
وخلال اللقاء كان بحث في التعاون العسكري بين لبنان وفرنسا لا سيما دعم الطبابة العسكرية والقدرات البحرية وغيرها من مجالات التعاون.
وحضر ملف النزوح السوري خصوصا المستجد منه، وأكد في هذا الإطار وزير الدفاع خطورة هذا النزوح المستجد اذ ان لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء الأمنية والإقتصادية والإجتماعية.
وزير الدفاع شكر لفرنسا وللرئيس ماكرون الدعم المستمر للبنان وللجيش اللبناني.
والتقى الوزير سليم القائم بالاعمال في سفارة الهند السفير محمد نور رحمان شيخ في زيارة بروتوكولية. وكان بحث في العلاقات الثنائية لا سيما التعاون العسكري والمشاركة الفعالة للهند في اليونيفيل والتعاون والتنسيق مع الجيش.
وزير الدفاع نوه بالدور الذي تقوم به الوحدة الهندية في اليونيفيل والعلاقات الممتازة التي نسجتها مع السكان المحليين، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والهند.
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