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الجيش يعلن تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ جبيل ومناطق اخرى

امن وقضاء
2023-09-06 | 07:39
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الجيش يعلن تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ جبيل ومناطق اخرى
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الجيش يعلن تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ جبيل ومناطق اخرى

 اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه  في بيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش، بتاريخ 7 / 9 / 2023 اعتبارًا من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 12.00، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية بواسطة طائرات تابعة للقوات الجوية.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

و"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 5، 6، 7، 12، 13، 14، 19، 20، 21، 26، 27 و28 / 9 / 2023 اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - صور يتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة".

كما اعلنت ان "وحدة من الجيش، ستقوم اعتبارًا من 4 /9 /2023 ولغاية 25 /9 /2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة".

كذلك "ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7 / 8 / 2023 ولغاية 6 / 9 / 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".

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