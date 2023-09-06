قائد الجيش بحث في شؤون مختلفة مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية ومع القنصل المصري

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان السيد Hervé MAGRO، في شؤون مختلفة، واستقبل القنصل المصري المستشار محمد المشد.