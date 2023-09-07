الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: إحباط محاولة تسلّل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

امن وقضاء
2023-09-07 | 02:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: إحباط محاولة تسلّل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: إحباط محاولة تسلّل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.

أخبار لبنان

امن وقضاء

إحباط

محاولة

تسلّل

سوريين

الحدود

بطريقة

شرعية

LBCI التالي
قوى الأمن: نشّال محترف مسرح عملياته ضمن منطقتي المكلّس وخلدة.. أوقف في الشويفات
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:36

كركي: مفاعيل التعاون الإيجابي بدأت تظهر بين الجهات الطبية والصندوق

LBCI
أخبار لبنان
05:14

الاشقر يطالب بإعادة تشغيل مطار القليعات إفساحاً بالمجال لاستقبال رحلات طيران منخفضة الكلفة

LBCI
فنّ
05:08

بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!

LBCI
أمن وقضاء
04:54

حملة كبيرة تقوم بها بلدية بيروت لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
02:42

قوى الأمن: نشّال محترف مسرح عملياته ضمن منطقتي المكلّس وخلدة.. أوقف في الشويفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…

LBCI
امن وقضاء
12:21

قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في الشويفات والحدت بالجرم المشهود

LBCI
امن وقضاء
08:53

قائد الجيش بحث في شؤون مختلفة مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية ومع القنصل المصري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:21

واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع في السودان

LBCI
خبر عاجل
2023-09-05

5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...

LBCI
منوعات
10:02

اقتحموا منزل محقق سابق للتنمر على ابنه المصاب بالتوحد...اليكم التفاصيل! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
2023-09-05

مصادر لـ"الشرق الأوسط": "حزب الله" ليس جاهزاً للدخول في تسوية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:10

المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة

LBCI
رياضة
14:06

مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي

LBCI
أخبار دولية
14:03

اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

حوار بري مكبل بشروط مسبقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من لم يدرّس عوقب بالخصم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شركة تأمين العربية تدعم مبادرة "مع كل إشارة فسحة أمل"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
11:23

بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!

LBCI
أمن وقضاء
07:47

العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان

LBCI
أمن وقضاء
10:46

العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…

LBCI
منوعات
11:15

شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!

LBCI
منوعات
12:15

أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!

LBCI
منوعات
11:39

بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)

LBCI
فنّ
08:12

بحضور بناتهما... رياض محرز يحتفل بزواجه من عارضة الأزياء تايلور وارد وجاذبيتها حديث المتابعين! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More