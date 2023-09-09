الجيش يتسلّم ذخائر من عيارات مختلفة ضمن برنامج المساعدات العسكرية الأميركية (صور)

تسلّم الجيش اللبناني، في مرفأ بيروت، ١٠ مستوعبات تحتوي على ذخائر من عيارات مختلفة ضمن برنامج المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة للجيش.