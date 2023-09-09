بالجرم المشهود شعبة المعلومات توقف شخصا ينقل المخدّرات والعملة المزيّفة من البقاع إلى الشّمال

بعد توافر معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بنقل المخدّرات والعملة المزيّفة من منطقة البقاع الى منطقة الشمال، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى م. ه. (مواليد عام 2007، سوري).



وبتاريخ 4-9-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في محلّة القمّوعة على متن دراجة آلية لون أسود من دون لوحات، تمّ ضبطها.



وبتفتيشه والدّراجة عُثِرَ على:



/9,525/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف.

/625/ غ من مادّة باز الكوكايين.

/4,452/ حبّة مخدّرة " كبتاغون".

مبلغ مزيّف بقيمة /9800/ دولار أميركي.

هاتف خلوي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة قيامه بنقل المخدّرات والعملة المزيّفة من البقاع الى الشّمال، وأنه كان بصدد نقلها الى بلدة مشمش.



وحجزت الدراجة الآلية عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.