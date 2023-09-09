الجيش: نعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف اشتباكات مخيم عين الحلوة

على أثر تجدد الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، اشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أنها تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تُعرّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر.



ودعت جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى وقف إطلاق النار حفاظًا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونًا لأرواح السكان في المناطق المجاورة.



كما دعت قيادة الجيش جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق المحيطة بالمخيم وعدم الاقتراب من أماكن الاشتباكات، والتقيّد بالإجراءات التي تتخذها الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا على سلامتهم.