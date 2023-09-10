عصابة سرقة أسلاك وقطع كهربائية في صيدا في قبضة شعبة المعلومات

بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول نشاط عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة أسلاك وقطع كهربائية من داخل غرف الكهرباء التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في مدينة صيدا وجوارها، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية أفراد العصابة، وهما الفلسطينيّان:



و. ب. (مواليد عام 1990) من اصحاب السوابق بجرائم سرقة، وتعاطي، وترويج مخدرات.

م. م. (مواليد العام 1993).



وبتاريخ 05-09-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات شعبة المعلومات بالجرم المشهود في صيدا أثناء قيامهما بالسرقة من داخل غرفة كهرباء موجودة خلف قصر العدل القديم، وتمكّنت الدورية من ضبط /5/ قطع كهربائية كبيرة عائدة للغرفة المذكورة مخبأة داخل صندوق.



وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما حبوب مخدّرة.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل غرف الكهرباء العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان في مدينة صيدا والمناطق المجاورة.