إليكم حصيلة الجرحى والقتلى في الجولة الثانية من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

علمت الـLBCI أن حصيلة الجولة الثانية من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة حتى اللحظة هي 108 جرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين، 6 جرحى من الجيش اللبناني، و6 قتلى.



واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات من فوج المغاوير في محيط مخيم عين الحلوة وذلك بعد استهداف نقطتين له يوم أمس بقذائق الهاون.