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بلدية بيروت: تأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وتعبيد الطرقات وإصلاح الحفر قبل حلول موسم الأمطار
امن وقضاء
2023-09-11 | 04:08
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بلدية بيروت: تأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وتعبيد الطرقات وإصلاح الحفر قبل حلول موسم الأمطار
تواصل الفرق الفنية المختصة في بلدية بيروت عملها بتأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري تحسباً لأي أضرار يمكن أن تسببها هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء من هذا العام حيث تجري هذه الاعمال تدريجياً في كل مناطق وأحياء العاصمة، وذلك "بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وحرصا على سلامة المواطنين وسكان المدينة".
بالتوازي، تواصل بلدية بيروت أعمالها في إصلاح الأعطال وتعبيد الطرقات والحفر بالإضافة الى تشحيل الاشجار حيث يتم العمل في كافة أحياء وشوارع المدينة وذلك قبل حلول موسم الأمطار تحسباً لعدم لحصول أي تجمع لمياه الأمطار في الأقنية وغيرها جراء رمي النفايات داخل أقنية تصريف مياه الأمطار والتي قد تؤدي الى حصول فيضانات في الشوارع قد تشكل خطراً على سلامة المواطنين، على أن تستمر تلك الأعمال بشكل دوري لتشمل كافة شوارع ومناطق مدينة بيروت.
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