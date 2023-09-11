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دبور بحث مع قائد الجيش في التطورات في مخيم عين الحلوة

بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الاثنين، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون بحضور امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات في التطورات في مخيم عين الحلوة.