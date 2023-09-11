هيئة ادارة السير: لا معاملات هذا الاسبوع باستثناء دفع الميكانيك وانقاض الاليات والسيارات في الدكوانة وزحلة وصيدا والنبطية وطرابلس

أعلنت هيئة ادارة السير - مصلحة تسجيل السيارات، في بيان انه و"بسبب تطبيق آليات القرار رقم 13 تاريخ 14/4/022 الصادر عن مجلس الوزراء وقرار ديوان المحاسبة رقم 17/2023 تاريخ31/8/2023 لن تتمكن المصلحة من انجاز معاملات تسجيل السيارات والاليات خلال هذا الاسبوع بشكل كامل ويمكن للمواطنين انجاز المعاملات التالية في كل الاقسام الدكوانة زحلة صيدا النبطية طرابلس وهي:

- دفع الميكانيك.

- انقاض الاليات والسيارات ".