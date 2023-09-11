الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية في حامات ورياق وبيروت والقليعات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية، اعتبارًا من 11/9/2023 ولغاية 14/9/2023 ما بين الساعة 19.30 والساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، والقليعات.