قائد الجيش عرض مع كوريلا علاقات التعاون مع الجيش الاميركي

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، مع قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، مع وفد مرافق، في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.