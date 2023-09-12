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هدوء حذر ولقاء في سفارة فلسطين بين حماس وفتح للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار
امن وقضاء
2023-09-12 | 15:37
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هدوء حذر ولقاء في سفارة فلسطين بين حماس وفتح للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار
ما زال الهدوء الحذر يسيطر على محاور مخيم عين الحلوة ولكن يخرقه من وقت لآخر إطلاق رشقات نارية.
وعلى مسار المساعي الجارية، كشفت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن لقاء قيادي يعقد بين حركتي "حماس" و"فتح"، في السفارة الفلسطينية في بيروت للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، حيث يترأس وفد "حماس" موسى أبو مرزوق بينما يترأس وفد "فتح" عزام الأحمد.
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