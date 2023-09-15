بعد توقيفها عصابة لسرقة الدرّاجات الناريّة .. أمن الدولة تنشر لائحة بأنواع الدراجات وأرقامها

عرضت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في النبطيّة لائحة بأنواع الدراجات الناريّة وأرقامها، وذلك في سياقٍ متصل بتوقيفها عصابةً لسرقة الدرّاجات الناريّة الأسبوع المنصرم، وتعميممها للائحة المسروقات على المواطنين الذين تعرّضوا للسرقة.



وطلبت من أصحابها التواصل معها على الرقم 81019806، وإحضار الأوراق الثبوتيّة الرسميّة التي تثبت ملكيّتهم لها، والحضور إلى مديريّة أمن الدّولة في النبطيّة لاستلامها.