إحباط محاولة تهريب بضائع عبر الحدود الشمالية وتعرّض دورية من الجيش لإطلاق نار

أحبطت دورية من الجيش محاولة تهريب بضائع من لبنان إلى سوريا عبر الحدود الشمالية. وقد تعرّض عناصر الدورية لإطلاق نار من قبل المهربين فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المهربين، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة.

سُلمت البضائع المضبوطة إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.