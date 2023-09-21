بين المخدرات والسلاح غير المرخّص فوج حرس بيروت يوقف متورطين

أوقفت دورية من فوج حرس مدينة بيروت، في شارع الحمراء، في القرب من مبنى الديوان، شخصَين على متن دراجة نارية نوع "بارت" لون نبيذيّ من دون لوحات، وذلك للاشتباه فيهما، وهما:- ي. ص. (مواليد عام 2004، سوري)- هـ. م. (مواليد عام 2001، سوري)عند تفتيشهما والدراجة، عُثر على كيس عدد 2 من مادّة "السيلفيا " المخدّرة.سلّما مع الدراجة النارية والمضبوطات إلى فصيلة رأس بيروت - مخفر حبيش، لإجراء المقتضى القانونيّ بناءً لأمر من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود .كما أوقفت دورية من فوج حرس بيروت شخصًا على متن دراجة نارية ماركة " FS" لون أسود من دون لوحات أيضًا، في منطقة عين المريسة الكورنيش البحريّ لمدينة بيروت. اشتبهوا بهم، ولم يكن يحمل أي أوراق ثبوتية مدعيًا أنه لبنانيّ ليتبين لاحقًا أنه سوريّ الجنسية مُخدّرًا.ووردت معلومات لعناصر الدورية أنه قبل توقيفه كان قد سلم مسدسًا حربيًا لشخص آخر يبعد حوالى 80 متر عن مكان الدورية، لتتوجه عناصر من الدورية الى الشخص المشتبه به وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته مسدسًا حربيًا عيار 9 ملم. كما تبين لاحقًا بأنهما كانا مطلوبين بجرائم نشل تحت قوة السلاح، سلّمتهما الدورية مع المضبوطات والدراجة النارية الى دورية من مخابرات الجيش اللبناني للمحاسبة القانونية.