ميقاتي تابع حادث إطلاق النار على مدخل السفارة الأميركية: من غير المسموح العودة لأنماط قديمة بتوجيه رسائل سياسية

تابع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حادث إطلاق النار على مدخل السفارة الأميركية في عوكر، مجريا سلسلة اتصالات بقادة الأجهزة الأمنية للاطلاع على المعطيات المتوافرة عن الحادث، وطلب التشدد في ملاحقة القضية وجلاء ملابساتها.



وشدد رئيس حكومة تصريف الاعمال على أن "حماية البعثات الديبلوماسية في لبنان أمر لا تهاون فيه على الاطلاق"، مؤكدا أنه "من غير المسموح لأي كان بالعودة إلى أنماط قديمة في توجيه الرسائل السياسية، التي عانى اللبنانيون الكثير بسببها".



وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية مستنفرة لجلاء ملابسات هذا الحادث المدان وتوقيف الفاعلين".