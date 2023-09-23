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إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا

امن وقضاء
2023-09-23 | 02:07
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إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا
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إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا

تعرض مجموعة من الركاب على متن زورق من زوارق الهجرة الغير شرعية مقابل شاطئ شكا لخطر الغرق، عند الساعة الثالثة من فجر اليوم.
وتوجه عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بمؤازرة من بحرية الجيش اللبناني إلى الموقع المذكور وعملوا على انقاذ ٢٨ راكبا من بين الذين كانوا على متن زورق مطاطي طوله ٦ أمتار وقد غمرته المياه وهو على بعد كيلومتر  عن الشاطئ ونقلهم الى بر الأمان، حيث تسلمهم الجيش اللبناني. 
ويواصل العناصر عمليات البحث  والمسح الميداني الشامل لتلك البقعة الجغرافية بحثا عن ٤ ركاب لا زال مصيرهم مجهولا.
 
 

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