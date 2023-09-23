قنابل من الجيش الاسرائيلي على الجيش اللبناني في مزرعة بسطرة والأخير يرد..

ألقت قوات اسرائيلية قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات اسرائيلية في الأراضي المحررة من مزرعة ‫بسطرة، إحدى مزارع شبعا أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين.



على الأثر قامت عناصر دورية الجيش اللبناني في المكان بإطلاق عدة قنابل دخانية باتجاه عناصر دورية اسرائيلية، فيما وصلت عناصر من الكتيبة الهندية التابعة لـ"اليونيفيل" للتهدئة.