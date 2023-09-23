تيننتي عن التوتر في بسطرة: اليونيفيل على الأرض لتهدئة الوضع

شدد المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، تعليقا على القنابل بين قوات الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني في مزرعة بسطرة، على أن "القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع، وتتواصل قيادتها مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم".