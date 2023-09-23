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الجيش: العدو خرق خط الانسحاب في بسطرة وألقى قنابل باتجاه دورية لنا ردت وأجبرته على الانسحاب
امن وقضاء
2023-09-23 | 06:51
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الجيش: العدو خرق خط الانسحاب في بسطرة وألقى قنابل باتجاه دورية لنا ردت وأجبرته على الانسحاب
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 23 / 9 / 2023 ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.00، أقدم عناصر من العدو الإسرائيلي على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة – الجنوب، وقد رد عناصر الدورية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو، ما أجبرهم على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
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