لقاء ثلاثي في بيروت بحث تصعيد المقاومة الفلسطينية ضد "الاحتلال" الاسرائيلي

عُقد، لقاء ثلاثي في بيروت، جمع قيادات من حركة الجهاد الإسلامي، وحركة حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث جرى الاتفاق على تصعيد المقاومة الميدانية وتعزيز كل أشكال التنسيق في كافة القضايا.وناقش المجتمعون، بحسب بيان ثلاثي، التطورات الراهنة، وسبل مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، خصوصا تهديدات الاحتلال بتنفيذ اغتيالات، ومواصلة الاقتحامات، واستمرار سياسة الضم والاستيطان، والعدوان على مدينة القدس ضمن محاولاتٍ محمومة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة.وشدّدت القوى الثلاث على أهمية تصعيد المقاومة الشاملة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، واتفقوا على تعزيز كل أشكال التنسيق بين القوى الثلاثة في القضايا كافة.