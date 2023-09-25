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كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها

امن وقضاء
2023-09-25 | 05:22
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كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها
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كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، وعطفاً على النتائج الإيجابية التي يحقّقها استكمال تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، أنها ستزيد التغذية الكهربائية بمقدار ساعتين إضافيتين يومياً زيادة على عدد الساعات المقرّر عموماً، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الواقع فيه 1/10/2023 وحصراً للمخارج الجديدة التي تم الكشف عليها خلال استكمال المرحلة الأولى من خطة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية، التي تتم بالتنسيق مع القوى الأمنية، والتي تبيّن أنّ نسبة عدد المخالفات عليها إلى عدد المشتركين أقل من 10%،  وذلك عملاً بخطة التغـذية بحسب نسب الهدر غير الفني التي أقرّها مجلس إدارة المؤسسة بموجب قراره رقم 484 تاريخ 20/12/2022.

وأفادت المؤسسة في بيان بأن مخارج التوتر المتوسط، وعددها 800 مخرجاً، تشمل المرحلة الأولى من خطة نزع التعديات المذكورة أعلاه الكشف على 216 مخرجاً منها، ضمن نطاق بيروت الإدارية والمناطق المغذاة من معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إضافة الى كافة مخارج التوزيع التي تغذي مرافق عامة في كافة المحافظات اللبنانية.

واشارت إلى أنه تم الكشف لتاريخه من بينها 71 مخرجاً في بيروت الإدارية ، إضافة إلى مخارج مخصصة لمرافق عامة، على أن تُستكمل حملة الكشف ونزع التعديات على مخارج أخرى وفق الإمكانيات المتاحة في هذه المرحلة، ولتشمل في مراحل أخرى كافة المناطق اللبنانية، وذلك تباعاً بحسب القدرات اللوجيستية المتاحة للمؤسسة وبالتنسيق مع القوى الأمنية.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أسماء المخارج الإضافية التي استُكمل الكشف عليها مؤخراً، وهي: شمعون – حناوي- ساسين – حايك – عازوري – جوبيتير – كتائب – نبيل – سوكلين – تاباك – مجلي – مياسي - فهد،  وسيستفيد المواطنون الذين يتغذون من هذه المخارج بزيادة التغذية بالطاقة الكهربائية ، اعتباراً من 1/10/2023، بمقدار ساعتين إضافيتين يومياً لهذه المخارج، وهي تغذي جزءاً من المناطق التالية :

الأشرفية – الحكمة – الرميل – المدور – الجميزة – الباشورا – الكرنتينا – النهر – المنارة – راس بيروت – الكومودور،

علماً أن هذه الزيادة بالتغذية الكهربائية تبقى قائمة بذات المقدار الإضافي للمخارج المذكورة، حتى في حال زيادة عدد ساعات التغذية عموماً لاحقاً، إلا في حال حصول انقطاع شامل (Blackout) على كامل الأراضي اللبنانية بسبب عدم ثبات الشبكة الكهربائية الوطنية نتيجة محدودية القدرة الإنتاجية.

أخبار لبنان

امن وقضاء

التعديات

كهرباء لبنان

التغذية الهربائية

الشبكة

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