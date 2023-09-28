تعرُّض أحد عناصر الجيش للصدم أثناء محاولة الحد من الهجرة غير الشرعية

أقدم سائق آلية فان تقُل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، على صدم أحد عناصر دورية من الجيش، محاولًا دهسه، في منطقة القبور البيض، عند الحدود الشمالية.



وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، اضطرار بقية العناصر إلى إطلاق النار نحو إطارات الآلية، ما أسفر عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ّومن ثم وفاته.



بوشر التحقيق بإشراف القضاء المتخصّص.

