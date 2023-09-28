وزارة الاتصالات تعلن ضبط الشبكات المنشأة خلافاً للقانون ضمن مركزي الاشرفية ورأس بيروت بدءا من 1 ت1

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم في بيان انه: "انفاذاً لاحكام المرسوم ٩٤٥٨ تاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢ لاسيما القسم الرابع منه، وابتداءً من تاريخ ١/١٠/٢٠٢٣ ستقوم الوزارة بضبط الشبكات المنشأة خلافاً للقانون ووضعها بتصرّف الوزارة ضمن نطاق مركزي الاشرفية ورأس بيروت وتطلب من منشئي هذه الشبكات التوجّه الى وزارة الاتصالات- المديرية العامة للاستثمار والصيانة للافادة وتقديم المستندات المطلوبة والتقيّد بالاحكام الموضوعة من قبل الوزارة.



كما تطلب وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام المشتركين بالخدمات، القاطنين ضمن نطاق مركزي الاشرفية ورأس بيروت وفي مدّة اقصاها ١٥/١١/٢٠٢٣:



أ‌- الاتصال بالـ ١٥١٥ او مراكز الخدمة للشركات الخاصة المرخّصة للتأكّد من قانونية الخدمة التي يستفيدون منها.



ب‌ في حال كانت الخدمة مؤمّنة بواسطة مزوّدي خدمات غير مرخصين المباشرة بالتقدم بطلب اشتراك لدى وزارة الاتصالات/هيئة اوجيرو او لدى أي من مقدمّي الخدمات المرخّصين أصولاً لدى وزارة الاتصالات وذلك تفادياً لانقطاع الخدمة عنهم و دون أن تترتّب على وزارة الاتصالات / هيئة اوجيرو أي مسؤولية".



