مراقبو وزارة الاقتصاد في مرجعيون جالوا على مؤسسات في 3 قرى

جال مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك، برفقة رئيس المصلحة في محافظة النبطية محمد حيدر بيطار وبمؤازرة أمن الدولة - مكتب مرجعيون حاصبيا، على المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات والغاز واشتراك المولد في نطاق بلدات: العديسة ومركبا ورب ثلاثين، حيث تم تسطير محضر ضبط في حق صاحب المولد المخالف لجهة مخالفته التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه كما وانه تم توجيه انذار لاحدى "السوبر ماركات" لجهة ضرورة اعلان السعر على الاصناف المعروضة".