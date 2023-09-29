الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ثلاثون ضابطاً من المديرية العامة للأمن العام يقسمون اليمين القانونية
امن وقضاء
2023-09-29 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
ثلاثون ضابطاً من المديرية العامة للأمن العام يقسمون اليمين القانونية
أقسم ثلاثون ضابطاً من المديرية العامة للأمن العام اليمين القانونية أمام القاضي حبيب مزهر، في قصر العدل بيروت، ، بحضور العقيد الاداري جورج بو شعيا، المقدم الركن ربيع الحاج شحادة، الرائد الاداري جورج مفرج، الملازم أول علي العلي.
وبالمناسبة، دعا القاضي مزهر الضباط للعمل بكل قوة وإخلاص لأجل المؤسسة التي ينتمون إليها، مشددا على أن العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية الممثلة بالأمن العام هي علاقة وطيدة ومتواصلة ومتداخلة، حيث أن لا قيمة لأحكام القاضي إذا لم تنفّذ من خلال الضباط العدليين الذين هم على علاقة مباشرة بالمواطن، كما دعاهم لإظهار صورة الشفافية والنزاهة والمعاملة الحسنة في تطبيق القانون والأحكام القضائية.
ثم ألقى العقيد الإداري بو شعيا كلمة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والتي جاء فيها:
"لقد كلّفني سعادة المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري ان أمثّلهُ في هذه المناسبة. بدايةً، اتمنى لكم بإسم المدير العام، ان يكونَ قسمُكم محطةً مفصليةً في حياتكم المهنية، وان تنتقلوا الى رحابِ الاداءِ الوظيفي المنتج والمكلّل بعالم القانون وان تعززوا قدراتِكُم المهنيةِ في سبيلِ المهمةِ التي عقدتم العزمَ عليها عندما تطوَّعتُم للانخراطِ في هذه المؤسسةِ العريقة، وان تكونوا في خدمةِ مواطنيكًم وكل مقيمٍ على الأراضي اللبنانية استناداً الى النظامِ ومندرجاته.
ايها الضباط العدليون،
ان يكونَ "قَسَمُكم بربِّكم، ووطنِكم، وشرفِكم"، فهذا يعني ان هذا القَسَم مُحصّن، ولا يعلو عليه شيء، ولا تطالهُ او تطالُكم ايةُ شائبةٍ.ان "تلتزموا بالطاعةِ القانونيةِ في ممارسةِ الخدمة"، فهذا يعني قمّةَ التفاني في أداءِ واجبِكم المهني الذي نذرتُم نفسَكم من اجله. ان "لا تنتهكوا حُرمةَ الشرف"، فهذا يعني اسمى القيمِ الاخلاقيةِ التي تصونُ عملَكم. ان "لا تستعملوا السلطةَ المعطاةَ لكُم الا في سبيلِ توطيدِ النظامِ وتنفيذِ القانون"، فهذا يعني انكم تُساهمونَ في تثبيتِ الركائزِ الاساسية التي تستندُ اليها الدولُ في بناءِ مؤسساتها وتطويرِ اداءِ موظفيها، واحقاقِ الحق للجميع، وضمانِ العدالةِ للمواطنين. فإن انتظمت حركةُ الحياةِ في اطارِها العادي، وقامت المؤسساتُ بأداءِ مهماتها استناداً الى صلاحياتها وادوارها، تتطوَّرُ البلادُ وتنتعشُ دورةُ الحياةِ الوطنية بكل وجوهِها السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعية.
ايها الضباط العدليون،
انَّ قسمَ اليمين القانونية الذي اديتموهُ اليوم، هو وسامٌ على صدركُم، وجهازُ انذارٍ في عقلكم، وعقدٌ وعهدٌ في حياتكُم المهنية. العقد كي تسلكونَ طريقَ الصدق، والعهد كي تُكرسونَ قدراتكُم وكفاياتكُم في تطبيقِ القوانين وحمايةِ الحقوق، وصونِ انسانيةِ الانسان، والإبتعادِ ما استطعتم عن عاهةِ استعمالِ السلطةِ التي اعطيت لكم، الا في سبيلِ توطيدِ النظامِ وتنفيذِ القانون وتثبيتِ هيبةِ الدولة، وهي من مزايا عملِ المديرية العامة للامنِ العام وقيمِها ومبادئِها التي نشأ عليها اسلافُكم ولا يزالون، وكانت في صلبِ أهدافها.
ايها الضباط العدليون،
وصيتي لكم،
ان تكونوا على قدرِ وحجمِ ومضمونِ القسم الذي اديتموهُ، ان تتحلّوا بالشجاعةِ وقولِ كلمةِ الحقِ المحصنةِ بالقانون، ان لا تتخلّوا عن التواضعِ والاحترامِ في تعامُلِكم مع الناس، ان تقولوا "لا" حازمة في وجهِ التسلُّطِ والرشوةِ مهما كانت الكلفةُ عالية. ان تلتزموا بمفاهيمِ ثقافةِ التلاقي والاحترامِ والاستقرارِ والأمنِ والسلام.
لكُم مني اخيراً، بإسم اللواء المدير العام، كلَّ التمنياتِ بالنجاحِ في حياتِكُم المهنية، وليكُن الضميرُ المهني الحيّ رائداً يُرشدنا ويُرشدكم دائماً الى الأعلى".
أخبار لبنان
امن وقضاء
المديرية العامة للأمن العام
ضباط
قسم يمين
التالي
فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة تستكمل بنود عملية انتشار عناصرها عند مداخل مدارس "الأونروا" في عين الحلوة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-09-23
وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط
أخبار لبنان
2023-09-23
وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط
0
أخبار لبنان
2023-09-15
قائد الجيش وضع حجر الأساس لثكنة فوج المغاوير في مراح الديشار في المتين ولنادي الضباط في البقاع
أخبار لبنان
2023-09-15
قائد الجيش وضع حجر الأساس لثكنة فوج المغاوير في مراح الديشار في المتين ولنادي الضباط في البقاع
0
أخبار لبنان
2023-09-15
وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط
أخبار لبنان
2023-09-15
وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط
0
منوعات
2023-09-15
بعد أن قُبض عليها... راقصة تعري تحاول إغواء أحد ضباط الشرطة بكلمات وحركات "مثيرة وغير متوقعة"! (فيديو)
منوعات
2023-09-15
بعد أن قُبض عليها... راقصة تعري تحاول إغواء أحد ضباط الشرطة بكلمات وحركات "مثيرة وغير متوقعة"! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
0
امن وقضاء
10:47
وزير الزراعة: مصادرة حيوانات وطيور برية دخلت لبنان من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية
امن وقضاء
10:47
وزير الزراعة: مصادرة حيوانات وطيور برية دخلت لبنان من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية
0
امن وقضاء
10:41
نادي قضاة لبنان: لاعتماد أسس واضحة عند توزيع المراكز
امن وقضاء
10:41
نادي قضاة لبنان: لاعتماد أسس واضحة عند توزيع المراكز
0
امن وقضاء
09:02
فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
امن وقضاء
09:02
فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
11:30
أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!
منوعات
11:30
أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!
0
منوعات
05:00
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
منوعات
05:00
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
0
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
0
أمن وقضاء
03:19
توقيف باص في حامات يقل سوريين دخلوا خلسة إلى لبنان
أمن وقضاء
03:19
توقيف باص في حامات يقل سوريين دخلوا خلسة إلى لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
أعضاء الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين يتفقدون الحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين
أخبار لبنان
08:00
أعضاء الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين يتفقدون الحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين
0
أخبار لبنان
07:58
بمناسبة اليوم العالمي للقلب.. المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية ينظم فعاليات اليوم التوعوي لأمراض القلب
أخبار لبنان
07:58
بمناسبة اليوم العالمي للقلب.. المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية ينظم فعاليات اليوم التوعوي لأمراض القلب
0
أخبار لبنان
07:56
زيارة ميدانية لحمية إلى شاطئ الجية
أخبار لبنان
07:56
زيارة ميدانية لحمية إلى شاطئ الجية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
احتياجات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق... هذا ما قاله رئيس مركز جديدة مرجعيون للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23
احتياجات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق... هذا ما قاله رئيس مركز جديدة مرجعيون للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية
تقارير نشرة الاخبار
14:22
أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
فرانشيسكو موروسيني ترسو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:19
فرانشيسكو موروسيني ترسو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
92 بلدة ستكون تحت الخطر الشديد للحرائق الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
92 بلدة ستكون تحت الخطر الشديد للحرائق الجمعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيلول
خبر عاجل
06:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيلول
2
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
3
اقتصاد
02:07
اليكم أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:07
اليكم أسعار المحروقات..
4
حال الطقس
23:58
أمطار غزيرة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
23:58
أمطار غزيرة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
5
منوعات
05:00
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
منوعات
05:00
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
6
منوعات
13:38
فيديو جديد ومرعب للحظة اندلاع الحريق في حفل الزفاف الذي تحول الى كارثة في العراق! (فيديو)
منوعات
13:38
فيديو جديد ومرعب للحظة اندلاع الحريق في حفل الزفاف الذي تحول الى كارثة في العراق! (فيديو)
7
صحف اليوم
00:11
مصدر لـ"الأنباء الكويتية": حزب الله سرب زيارة الجنرال كوريلا إلى ثكنة عسكرية للتشويش على ترشيح قائد الجيش للرئاسة
صحف اليوم
00:11
مصدر لـ"الأنباء الكويتية": حزب الله سرب زيارة الجنرال كوريلا إلى ثكنة عسكرية للتشويش على ترشيح قائد الجيش للرئاسة
8
منوعات
16:02
اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!
منوعات
16:02
اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More