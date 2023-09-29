الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
امن وقضاء
2023-09-29 | 09:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن الفرص في قطاع الطاقة في لبنان، مؤكدًا موقع البلاد كلاعب رئيسي في مجال الطاقة والانتقال إلى الطاقة المتجددة، وأعلن عن نقطة تحوُّل تاريخي يعيشه لبنان الآن ويقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية و هي الاطار القانوني القوي، الاستقرار الجيوسياسي، و الاصلاح الاقتصادي التجاري.
واوضح، في في افتتاح قمة الطاقات العالمية الرفيعة المستوى، أن الإطار القانوني لقطاع النفط والغاز في البحر في لبنان قوي حيث يوفّر الوضوح والاستقرار و الرؤيوية للمستثمرين، اذ انه أناط بهيئة أدارة قطاع البترول ادارته والاشراف على الأنشطة البترولية ومراقبتها مما يحمي هذا النشاط والمستثمرين فيه من واقع عدم الاستقرار السياسي.
واردف ان هذا الاطار القانوني يشمل قوانين ومراسيم الاستكشاف والإنتاج ومرسوم تحديد عشرة رقع بحرية للاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، موضحًا أن جميع الالتزامات والحقوق لشركائنا والمستثمرين في قطاع الطاقة في المياه البحرية اللبنانية قد تم تضمينها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
وقال فياض إن هذا الاطار جذب تحالفًا من أكبر الشركات العالمية، بما في ذلك TotalEnergies وENI وحديثًا Qatar Energy للاستثمار والتعاون مع لبنان في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج للرقعة 4 في الوسط و الرقعة 9 على الحدود الجنوبية. كما كان قد جذب الاطار التشريعي 52 شركة طاقة إلى الجولة الأولى من التراخيص قبل ان تتراجع في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي في السابق.
وعن الركيزة الثانية للتحوُّل الذي نعيشه الآن، شارا وزير الطاقة إلى أنه الاستقرار الجيوسياسي المستجد الذي نجح لبنان من خلاله في إدارة المخاطر الجيوسياسية بنجاح، وهذا يرجع بشكل كبير إلى اتفاق الحدود البحرية مما رسّخ التزام الشركات العالمية الرئيسية بالاستثمار الفاعل في نشاط الاستكشاف بالبحر بعد فترة الركود، حيث أن نشاطات الحفر الجارية حالياً في الرقعة 9 تعتبر لحظة تحوّل لقطاع الغاز.
ولفت فياض إلى أنه خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9.
وتابع فياض متحدثًا عن الركيزة الثالثة وهي الإصلاحات الاقتصادية والتجارية، حيث شهد قطاع الطاقة في لبنان تحولًا محوريّاً نقله من الدعم العشوائي المهدِّم للاقتصاد إلى صناعة مستدامة ممكِّنة لنهوضه. شملت الإصلاحات إزالة الدعم العشوائي عن المنتجات البترولية و ذلك منذ بداية توليه المسؤولية في الحكومة في تشرين الاول ٢.٢١، مما أدى إلى توفير كبير لخزينة الدولة يصل الى ٤ مليار دولار من الوفر سنوياً. كما و للاهمية، افسح هذا المجال لنمو قطاع الطاقة المتجددة و خاصة الشمسية والتي تتمتع بميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالطاقة التقليدية من حيث كلفة الكهرباء. نتيجة لذلك، ارتفعت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة من حوالي 100 ميغاواط تقريبًا في نهاية عام 2020 إلى حوالي 1000 ميغاواط في نهاية عام 2022، مما سجل معدل نمو قياسيًا من بين أعلى معدلات النمو في العالم.
وشدد على أن الإصلاح الآخر البالغ الاهمية على المستوى الاقتصادي التجاري تمثّل بإصلاح قطاع الكهرباء بعد اكثر من ثلاثين عاماً من التأخير ساهم في الانهيار الاقتصادي، حيث قمنا بإعادة هيكلة التعرفة بما يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتغطية التكلفة بالكامل بما في ذلك تكلفة التشغيل وتكلفة الوقود و تأمين الكهرباء بمتوسط 26 سنتًا لكل كيلوات ساعة اي بأقل من نصف تكلفة الكهرباء المؤمَّنة من المولدات الخاصة.
أخبار لبنان
امن وقضاء
وزير الطاقة
الطاقة في لبنان
البلوك 9
التالي
القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة تستكمل بنود عملية انتشار عناصرها عند مداخل مدارس "الأونروا" في عين الحلوة
قوى الأمن: عناصر حاجز ضهر البيدر تُلقي القبض على شخصين بجرائم متنوّعة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-07-10
وزير الطاقة: وجود قطر كشريك إستراتيجي على مستوى الطاقة في لبنان مهم جدا
اقتصاد
2023-07-10
وزير الطاقة: وجود قطر كشريك إستراتيجي على مستوى الطاقة في لبنان مهم جدا
0
آخر الأخبار
2023-08-28
وزير الطاقة وليد فياض: لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان في ما خص سلفة الخزينة ٣٠٠ مليون دولار وبالتالي لم نكن نعلم مصدر هذه السلفة انها تمس اموال المودعين
آخر الأخبار
2023-08-28
وزير الطاقة وليد فياض: لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان في ما خص سلفة الخزينة ٣٠٠ مليون دولار وبالتالي لم نكن نعلم مصدر هذه السلفة انها تمس اموال المودعين
0
آخر الأخبار
2023-08-28
النقاش خلال إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء تركز حول ما اذا كان وزير الطاقة وليد فياض قد تخطى اللجنة بقرار إستقدام الباخرة من عدمه
آخر الأخبار
2023-08-28
النقاش خلال إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء تركز حول ما اذا كان وزير الطاقة وليد فياض قد تخطى اللجنة بقرار إستقدام الباخرة من عدمه
0
أخبار لبنان
2023-08-22
فياض اجتمع مع مسؤولين في "توتال": أعمال الحفر في البلوك 9 تبدأ في 24 الحالي
أخبار لبنان
2023-08-22
فياض اجتمع مع مسؤولين في "توتال": أعمال الحفر في البلوك 9 تبدأ في 24 الحالي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
0
امن وقضاء
10:47
وزير الزراعة: مصادرة حيوانات وطيور برية دخلت لبنان من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية
امن وقضاء
10:47
وزير الزراعة: مصادرة حيوانات وطيور برية دخلت لبنان من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية
0
امن وقضاء
10:41
نادي قضاة لبنان: لاعتماد أسس واضحة عند توزيع المراكز
امن وقضاء
10:41
نادي قضاة لبنان: لاعتماد أسس واضحة عند توزيع المراكز
0
امن وقضاء
07:43
ثلاثون ضابطاً من المديرية العامة للأمن العام يقسمون اليمين القانونية
امن وقضاء
07:43
ثلاثون ضابطاً من المديرية العامة للأمن العام يقسمون اليمين القانونية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
10:20
بعد تغريمه بدفع 400 مليون ليرة لبنانية للفنانة إليسا... اعتراض شربل خليل ينجح وهذه التفاصيل! (صور)
فنّ
10:20
بعد تغريمه بدفع 400 مليون ليرة لبنانية للفنانة إليسا... اعتراض شربل خليل ينجح وهذه التفاصيل! (صور)
0
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
0
منوعات
2023-09-28
العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!
منوعات
2023-09-28
العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!
0
منوعات
2023-09-28
هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟
منوعات
2023-09-28
هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
أعضاء الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين يتفقدون الحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين
أخبار لبنان
08:00
أعضاء الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين يتفقدون الحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين
0
أخبار لبنان
07:58
بمناسبة اليوم العالمي للقلب.. المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية ينظم فعاليات اليوم التوعوي لأمراض القلب
أخبار لبنان
07:58
بمناسبة اليوم العالمي للقلب.. المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية ينظم فعاليات اليوم التوعوي لأمراض القلب
0
أخبار لبنان
07:56
زيارة ميدانية لحمية إلى شاطئ الجية
أخبار لبنان
07:56
زيارة ميدانية لحمية إلى شاطئ الجية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
احتياجات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق... هذا ما قاله رئيس مركز جديدة مرجعيون للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23
احتياجات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق... هذا ما قاله رئيس مركز جديدة مرجعيون للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية
تقارير نشرة الاخبار
14:22
أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
فرانشيسكو موروسيني ترسو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:19
فرانشيسكو موروسيني ترسو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
92 بلدة ستكون تحت الخطر الشديد للحرائق الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
92 بلدة ستكون تحت الخطر الشديد للحرائق الجمعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيلول
خبر عاجل
06:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيلول
2
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
3
اقتصاد
02:07
اليكم أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:07
اليكم أسعار المحروقات..
4
حال الطقس
23:58
أمطار غزيرة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
23:58
أمطار غزيرة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
5
منوعات
05:00
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
منوعات
05:00
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
6
منوعات
13:38
فيديو جديد ومرعب للحظة اندلاع الحريق في حفل الزفاف الذي تحول الى كارثة في العراق! (فيديو)
منوعات
13:38
فيديو جديد ومرعب للحظة اندلاع الحريق في حفل الزفاف الذي تحول الى كارثة في العراق! (فيديو)
7
صحف اليوم
00:11
مصدر لـ"الأنباء الكويتية": حزب الله سرب زيارة الجنرال كوريلا إلى ثكنة عسكرية للتشويش على ترشيح قائد الجيش للرئاسة
صحف اليوم
00:11
مصدر لـ"الأنباء الكويتية": حزب الله سرب زيارة الجنرال كوريلا إلى ثكنة عسكرية للتشويش على ترشيح قائد الجيش للرئاسة
8
منوعات
16:02
اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!
منوعات
16:02
اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More