0min

1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل

أحبطت وحدات من الجيش اللبناني، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية، وذلك في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة.