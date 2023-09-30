الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نصار أصدرت قرارها الظني في جريمة أحداث وادي الجاموس في عكار
امن وقضاء
2023-09-30 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
نصار أصدرت قرارها الظني في جريمة أحداث وادي الجاموس في عكار
طلبت قاضية التحقيق الأولى، في الشمال، سمرندا نصار قرارها الظنيّ، في حادثة اشتباكات مسلحة وقعت، في بلدة وادي الجاموس، في عكار، عقوبة الإعدام للمدعى عليهم وفق المواد المنصوص عنها، في قانون العقوبات.
ويُذكر أنّها حادثة ثأرية بين عائلتي السيد وطرطوسي، أدت الى سقوط خمسة قتلى من آل طرطوس، هم: عفيف غازي طرطوسي، رفعت غازي طرطوسي، عبد الكريم سعد طرطوسي، جعفر أحمد طرطوسي وخضر محمد طرطوسي.
والمتهمون المدعى عليهم جميعهم لبنانيون، وهم:
- نمر سميح السيد
- نصرالله علي السيد
- وائل بهاء السيد
- جبريل محمد السيد
- علي خضر السيد
- يحي مظهر السيد
- محمد خالد السيد
- نجم علي السيد
- يحي بهاء السيد
- فضل بهاء السيد
- محمد خالد السيد
- محمود أحمد السيد
- خالد علي السيد
- دياب سميح السيد
- خالد محمد السيد
- زياد خضر السيد
- عادل فضل السيد
- خالد فضل السيد
- خضر عبود السيد
- عمر أحمد السيد
- عدي نور الدين السيد
- أحمد نزيه مصطفى
- عبود عبود السيد
- محمد فضل السيد
- عبد الرحيم محمد السيد
- سامر خالد السيد
- فادي أحمد السيد
- محمد أحمد السيد
- مظهر نهاد السيد
- بهاء فضل السيد
- مصطفى حسين محمود
- عبدالله أحمد السيد
- خضر مصطفى السيد
- زياد علي السيد ( مجهول باقي الهوية)
- عبد الرحمن خالد طرطوسي
- أحمد خضر طرطوسي
- كريم غازي طرطوسي
- عبد الكريم خضر الأشقر
- خالد أحمد طرطوسي
- حمزة محمد الدريعي
- زكريا أحمد طرطوسي
- علي أحمد طرطوسي
- محمد خالد طرطوسي
- نافذ محمد الدريعي
- زيدان محمد الدريعي
- نظام خالد طرطوسي
- جعفر خالد طرطوسي ( مجهول باقي الهوية)
- يحي خالد طرطوسي
- خضر أحمد طرطوسي
واعتبرت القاضية نصار في متن قرارها أن هذه الجريمة ينطبق عليها ما هو منصوص في المواد 335 و549 و549/201 من قانون العقوبات و المادة 72/ أسلحة وذخائر للمدعى عليه الأول حتى المدعى عليه الرابع والثلاثين، والمواد 547/201 و 72 أسلحة للباقين، وبالتالي فإنه بنتيجة التحقيق بالوقائع والأدلة وفي القانون، فإن فعل المدعى عليهم المذكورين آنفاً والمبينة كامل هويتهم من نوع جنايات المواد 335 و 549 و 549/201 من قانون العقوبات وإيجاب محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
امن وقضاء
سمرندا نصار
عكار
جريمة
إعدام
التالي
لليوم الثاني على التوالي... النيران ما زالت مشتعلة بين بعاصير والدبية
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-08-31
الوكالة الوطنية: قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار أصدرت قرارها الظني في جريمة اغتصاب ووفاة الطفلة لين طالب
آخر الأخبار
2023-08-31
الوكالة الوطنية: قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار أصدرت قرارها الظني في جريمة اغتصاب ووفاة الطفلة لين طالب
0
أمن وقضاء
2023-07-07
كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار
أمن وقضاء
2023-07-07
كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار
0
منوعات
2023-09-28
اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2023-09-28
اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
2023-09-28
أهدى حبيبته السابقة ورودا ورسالة حب على متن حافلة وعندما رفضته ارتكب جريمته... إبنة الـ15 سنة ضحية "طعنة حب"؟
منوعات
2023-09-28
أهدى حبيبته السابقة ورودا ورسالة حب على متن حافلة وعندما رفضته ارتكب جريمته... إبنة الـ15 سنة ضحية "طعنة حب"؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:00
شبكة نصب واحتيال في بيروت على رأسها لبنانيّ صاحب شركة للإنتاج الفنّيّ
امن وقضاء
08:00
شبكة نصب واحتيال في بيروت على رأسها لبنانيّ صاحب شركة للإنتاج الفنّيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
لليوم الثاني على التوالي... النيران ما زالت مشتعلة بين بعاصير والدبية
تقارير نشرة الاخبار
07:49
لليوم الثاني على التوالي... النيران ما زالت مشتعلة بين بعاصير والدبية
0
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
0
امن وقضاء
10:47
وزير الزراعة: مصادرة حيوانات وطيور برية دخلت لبنان من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية
امن وقضاء
10:47
وزير الزراعة: مصادرة حيوانات وطيور برية دخلت لبنان من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-29
أب لم ينتبه لسقوط طفله من السيارة في طرابلس...وهذا ما حصل! (صورة)
منوعات
2023-09-29
أب لم ينتبه لسقوط طفله من السيارة في طرابلس...وهذا ما حصل! (صورة)
0
صحف اليوم
00:22
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": التسريبات الصادرة عن اللجنة الخماسية إنذارات جدية
صحف اليوم
00:22
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": التسريبات الصادرة عن اللجنة الخماسية إنذارات جدية
0
امن وقضاء
2023-09-17
الجيش: توقيف مواطن وضبط كمية كبيرة من المخدرات في "صحراء الشويفات"
امن وقضاء
2023-09-17
الجيش: توقيف مواطن وضبط كمية كبيرة من المخدرات في "صحراء الشويفات"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
فقط في لبنان: مغارة للبيع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
فقط في لبنان: مغارة للبيع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:19
أحوال الطقس المتقلبة تحول خريف أوروبا إلى عز الصيف وتغرق نيويورك
أخبار دولية
08:19
أحوال الطقس المتقلبة تحول خريف أوروبا إلى عز الصيف وتغرق نيويورك
0
أخبار لبنان
08:03
باسيل: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها الاقتصادي بحسب طبيعتها
أخبار لبنان
08:03
باسيل: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها الاقتصادي بحسب طبيعتها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
لليوم الثاني على التوالي... النيران ما زالت مشتعلة بين بعاصير والدبية
تقارير نشرة الاخبار
07:49
لليوم الثاني على التوالي... النيران ما زالت مشتعلة بين بعاصير والدبية
0
أخبار دولية
06:58
وصول القنصل السوري إلى الرياض
أخبار دولية
06:58
وصول القنصل السوري إلى الرياض
0
أخبار لبنان
04:21
جعجع في الذكرى الثانية لإنطلاقة "الجبهة السيادية": الممانعة متمسكة برقبة الشعب والدولة حتى أوصلتهما إلى الخراب والهلاك
أخبار لبنان
04:21
جعجع في الذكرى الثانية لإنطلاقة "الجبهة السيادية": الممانعة متمسكة برقبة الشعب والدولة حتى أوصلتهما إلى الخراب والهلاك
0
أخبار لبنان
03:47
شرطة بلدية الغبيري تقفل محال في سوق سويدان
أخبار لبنان
03:47
شرطة بلدية الغبيري تقفل محال في سوق سويدان
0
أخبار دولية
14:37
الأسد: الحرب في سوريا لم تنته
أخبار دولية
14:37
الأسد: الحرب في سوريا لم تنته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد حريق قاعة الأفراح في العراق.. ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها كي لا تتحول "أفراحنا إلى أتراح"؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد حريق قاعة الأفراح في العراق.. ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها كي لا تتحول "أفراحنا إلى أتراح"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأملاك العامة البحرية... هل تسد جزءا من عجز الخزينة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأملاك العامة البحرية... هل تسد جزءا من عجز الخزينة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
11:30
أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!
منوعات
11:30
أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!
2
حال الطقس
00:52
هل من منخفض جوي؟ إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:52
هل من منخفض جوي؟ إليكم تفاصيل الطقس
3
فنّ
10:20
بعد تغريمه بدفع 400 مليون ليرة لبنانية للفنانة إليسا... اعتراض شربل خليل ينجح وهذه التفاصيل! (صور)
فنّ
10:20
بعد تغريمه بدفع 400 مليون ليرة لبنانية للفنانة إليسا... اعتراض شربل خليل ينجح وهذه التفاصيل! (صور)
4
فنّ
09:05
تركت المسرح في منتصف الحفل... كيلي كلاركسون تتعرّض لموقف محرج أثناء عرضها والسبب "صادم"! (فيديو)
فنّ
09:05
تركت المسرح في منتصف الحفل... كيلي كلاركسون تتعرّض لموقف محرج أثناء عرضها والسبب "صادم"! (فيديو)
5
منوعات
11:05
لخمس سنوات مُقبلة حفلُ انتخاب ملكة جمال لبنان على الـ"LBCI" وتغييرات محوريّة مُرتقبة
منوعات
11:05
لخمس سنوات مُقبلة حفلُ انتخاب ملكة جمال لبنان على الـ"LBCI" وتغييرات محوريّة مُرتقبة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:38
فقط في لبنان: مغارة للبيع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
فقط في لبنان: مغارة للبيع
7
امن وقضاء
09:02
فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
امن وقضاء
09:02
فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
8
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More