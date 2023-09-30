شبكة نصب واحتيال في بيروت على رأسها لبنانيّ صاحب شركة للإنتاج الفنّيّ

ألقت دوريّة من مديرية أمن الدّولة، في بيروت الحمراء، بالتنسيق مع مديريّة جبل لبنان الإقليميّة، القبض على السّوريّ (م.ع) بتهمة إقدامه ومجموعة أشخاص على تنفيذ عمليّات نصب واحتيال، وتزوير تأشيرات دخول وجوازات سفر إقليميّة ودوليّة، بهدف تسليمها لأشخاص من التابعيّة السوريّة.



وأعلنت مديرية امن الدولة في بيان، استخدامها السوري الموقوف (م.ع) لاستدراج شريكه السّوريّ (ح.أ)، وتوقيفه بكمين محكم تحت جسر الدوره.



وبالتحقيق معهما اعترفا بالجرائم التي نُسبت إليهما، وبأنّهما يعملان لمصلحة اللبنانيّ (ف.ر.)، صاحب شركة للإنتاج الفنّيّ، الذي أُوقف لاحقًا بناءً على إشارة القضاء المختصّ.



كما اعترف (ف.ر) بإقدامه أيضًا على تأمين شهادات ثانويّة عامّة مزوّرة، فأودِعوا جميعاً الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم.