عدد من الشبّان يهاجمون مجموعة من المتظاهرين أمام السراي الحكومي ووقوع عدد من الجرحى (فيديوهات)

في وقت كان مقرراً ان تنطلق مسيرة لدعم الحريات في لبنان من وسط بيروت الى وزارة الداخلية ضد هيمنة نظام التمييز والتحريض والتجويع والحرمان من أبسط الحقوق الانسانية والاجتماعية والاقتصادية ونظام الفساد ونهب المال العام والخاص، لكن قوى محلية حاصرت المتجمعين في ساحة رياض الصلح واعتدت عليهم وعلى عدد من الصحافيين الذين يواكبون المسيرة بالضرب ما ادى الى سقوط ثلاثة جرحى على الاقل.كما هاجم عدد من الشبّان مجموعة من المتظاهرين بالحجارة.وقد اكد المتظاهرون انهم لن يساوموا على الحرية ولن يتراجعوا عن الحقوقن كلها ومن ضمنها حرّية الرأي والتعبير بكل الوسائل قولاً وفعلاً