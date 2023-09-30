حمية للـLBCI: لتضافر الجهود وعدم رمي النفايات قبيل موجة الامطار

كما في كل عام وقبيل موجة الامطار، نشطت فرق الاشغال في وزارة الاشغال العامة في فتح مجاري الاقنية وتنظيف الاوتوسترادات من النفايات.



وفي السياق، أكد وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية للـ LBCI ، ضرورة تضافر الجهود وعدم رمي النفايات كي لا يتكرر المشهد المؤسف.