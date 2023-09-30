توقيف مواطنَين في منطقتي جبل البداوي – الضنية وعشاش – زغرتا بجرائم مختلفة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات، في منطقة جبل البداوي –الضنية، المواطن (أ.م.) لإقدامه على رمي لغم مضاد للأشخاص أثناء إشكال، وإطلاق النار في المنطقة المذكورة.



وأوقفت دورية أخرى، في منطقة عشاش – زغرتا، المواطن (ب.ش.) لارتكابه جرم السلب في عدة مناطق لبنانية، وافتعال الإشكالات مع المواطنين، كما ضبطت بحوزته دراجة نارية مسروقة.