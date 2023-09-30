ياسين: الامطار القادمة قد تساهم في التخفيف من الحرائق

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أن الامطار القادمة قد تساهم في التخفيف من الحرائق، محذرا من ان احتمالات عودتها قائمة.