الجيش: تعرض وحدة عسكرية للرمي بالحجارة في منطقة اللبوة

تعرضت الوحدة العسكرية - المكلفة من قيادة الجيش - مديرية التوجيه بفتح الطريق - للرمي بالحجارة، أثناء احتجاجات، في اللبوة.



وأتى هذا الاحتجاج على خلفية مقتل مواطن، خلال تنفيذ حاجز ظرفي، في بلدة العين، وقطع المحتجين طريق بعلبك – حمص الدوليّ.



ودعت قيادة الجيش في بيان، المواطنين إلى ضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية، مؤكّدة أنها باشرت بإجراء تحقيق، في المجريات جميعها، لكشف ملابسات الحادثة.